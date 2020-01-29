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Katar Emiri yeni başbakan atadı

Katar Emiri yeni başbakan atadı
Katar Emiri yeni başbakan atadı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife El Sani'nin istifası kabul ederek, Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani’yi getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife El Sani'nin Başbakanlık görevinden istifasını kabul ettiğini duyurdu. Katar Emiri Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El-Sani'yi getirdi. Yeni Başbakan Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'in katıldığı törende yemin ederek görevine başladı. Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani, Kasım 2014 tarihinden bu yana Emirlik Divanı Şefi olarak görev yapıyordu.

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