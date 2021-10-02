Katar ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için sandık başında

Körfez ülkesi Katar'da ilk kez milletvekili seçimleri yapılıyor. Katarlılar, Şura Meclisi seçimlerinde oylarını kullanmak için saat 08.00'den itibaren sandıklara gitti. Oy verme işleminin yerel saatle 18.00'e kadar devam edeceği belirtildi. 30 seçim bölgesinde 26'sı kadın olmak üzere 294 aday, 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarışıyor. Geri kalan 15 üyeyi ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani atayacak. Seçilen Şura Konseyi, yasama yetkisine sahip olacak ve devletin genel politikaları ile bütçesini onaylayacak.

Al Sani tarafından Temmuz ayından yayımlanan kararnameye göre Şura Meclisi üyeliğine seçme-seçilme hakkına sahip olunabilmesi için "asli uyruğun Katar olması" ve "kişinin dedesinin Katarlı ve ülkede doğması" şartı da getirilmişti.

Hamad Alnajjar



