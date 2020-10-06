İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Katar'da 194 yeni korona virüs vak'ası tespit edildi

Katar'da 194 yeni korona virüs vak'ası tespit edildi
Katar'da 194 yeni korona virüs vak'ası tespit edildi

Katar’da 194 yeni vak'a tespit edilmesiyle toplam vak'a sayısı 126 bin 692’ye ulaştı.

Dünya çapında korona virüs yayılmaya devam ederken körfez ülkesi olan Katar'da 194 yeni korona virüs vak'ası tespit edildi. Katar Sağlık Bakanlığı, toplam vak'a sayısının 126 bin 692'ye yükseldiğini açıkladı. Ülkede toplam can kaybının ise 216'ya çıktığı ifade edildi. Bakanlık, vatandaşlara seslenerek korona virüs karşıtı önlemlerini almaya devam etmelerini istedi. Aynı açıklamada bakanlık, 189 hastanın iyileşmesiyle korona virüsten toplam iyileşenlerin sayısının 123 bin 664'a ulaştığını bildirdi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.