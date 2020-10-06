Dünya çapında korona virüs yayılmaya devam ederken körfez ülkesi olan Katar'da 194 yeni korona virüs vak'ası tespit edildi. Katar Sağlık Bakanlığı, toplam vak'a sayısının 126 bin 692'ye yükseldiğini açıkladı. Ülkede toplam can kaybının ise 216'ya çıktığı ifade edildi. Bakanlık, vatandaşlara seslenerek korona virüs karşıtı önlemlerini almaya devam etmelerini istedi. Aynı açıklamada bakanlık, 189 hastanın iyileşmesiyle korona virüsten toplam iyileşenlerin sayısının 123 bin 664'a ulaştığını bildirdi