Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, hazırlıkları kapsamında Başkent Doha'da inşa edilen metronun ilk hattını açtı. Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında başkentin doğusundaki Kassar ve güneydeki Vakra arasında metro hattının hizmete girdiğini duyurdu. Doha metrosunun ilk seferine Katarlılar büyük ilgi gösterdi. Doha metrosu, "Kırmızı", "Altın" ve "Yeşil" olmak üzere 3 hattan ve 37 istasyondan oluşuyor. 37 istasyonun 6'sı yer üstünde, diğerleri ise yer altında bulunuyor. Katar'ın en büyük projelerinden biri olan Doha metro projesinin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Projenin maliyetinin ise 18 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi. 2013 yılında başlayan metro inşaatına yaklaşık 41 bin işçi katıldı.



Öte yandan Katar, FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.