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Katar'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Katar'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Katar'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Katar'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkan herkese maske takma mecburiyeti getirildi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 298 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerde alınan tedbirler hafifletilirken Katar'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Alınan karara göre 17 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağı ihlal edenlerin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ve 200 bin Katar Riyali (yaklaşık 55 bin dolar) ile cezalandırılabileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasağın evden çıkan herkes için geçerli olduğu ifade edildi.

Öte yandan Katar'da korona virüs nedeniyle 14 kişin hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 26 bin 539 olarak açıklandı. Ülkede 3 bin 143 kişinin virüsü yenerek iyileştiği belirtilirken toplam 139 bin 127 Covid-19 testi yapıldığı ifade edildi.

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