Katar'dan Çin'den gelen yolculara negatif Covid-19 testi zorunluluğu

Çin'de, uygulanan "Sıfır Covid" stratejisinin sona ermesinin ardından Covid-19 vakalarında patlama yaşanmıştı. Çin, 8 Ocak 2023'te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, birçok ülke vaka artışları nedeniyle Çin'den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirdi. Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu getiren son ülke ise Katar oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önceye ait negatif Covid-19 testi isteneceği belirtildi. Zorunluluğun, aşılı ve aşılanmamış tüm yolcuları kapsayacağı bildirildi.

ABD, İtalya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu birçok ülke vaka sayılarındaki artışın ardından Çin'den gelen yolculara test ve çeşitli kısıtlamalar getirmiş, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), bu kararları "haksız" olarak nitelendirmişti. ECDC, vaka sayılarındaki artışın Avrupa Birliği'ni (AB) etkilemesinin beklenmediğini ifade ederken, "Tedbirli olmaya devam ediyoruz. Gerekirse acil durum önlemleri almaya hazır oluruz" demişti.

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