İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı

Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı
Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı

İstanbul’da Katarlı turistler, ATM’den para çekmek isterken yardım etme bahanesiyle yanlarına gelen 2 kişi tarafından 23 bin TL dolandırıldı.

Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı - Tıkla İzle

Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katarlı turistler ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada 2 kişi yardım etme bahanesiyle turistlerin yanına geldi. Kaşla göz arasında turistlerin ATM'deki banka kartını alan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. Turistlerin kartını çalan şahıslar çeşitli ATM'lerden para çekti ve alışveriş yaptı. Turistlerin toplam 23 bin TL dolandırıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri Katarlı turistlerin ifadelerini alıp polis merkezine götürüldü. Turistler banka kartlarını iptal ettirdi. Ekipler, turistleri dolandıran şahısları arama çalışması başlattı.

Sümer Avcı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.