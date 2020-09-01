Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı

Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katarlı turistler ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada 2 kişi yardım etme bahanesiyle turistlerin yanına geldi. Kaşla göz arasında turistlerin ATM'deki banka kartını alan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. Turistlerin kartını çalan şahıslar çeşitli ATM'lerden para çekti ve alışveriş yaptı. Turistlerin toplam 23 bin TL dolandırıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri Katarlı turistlerin ifadelerini alıp polis merkezine götürüldü. Turistler banka kartlarını iptal ettirdi. Ekipler, turistleri dolandıran şahısları arama çalışması başlattı.

Sümer Avcı