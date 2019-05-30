Katı yakıt istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Mart ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 108 bin 398 ton, linyitin 6 milyon 284 bin 245 ton ve taşkömürü kokunun 385 bin 817 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 791 bin 516 ton, linyitin 6 milyon 212 bin 659 ton ve taşkömürü kokunun 444 bin 256 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,8 iken linyitte yüzde 101,2 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 57,4'ü termik santrallere, yüzde 21,7'si kok tesislerine, yüzde 6,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 89,2'si termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97'si demir-çelik sanayine sevk edildi.