Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı |28 Kasım 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 104 bin 144 ton, linyitin 7 milyon 22 bin 109 ton ve taşkömürü kokunun 367 bin 604 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 168 bin 987 ton, linyitin 6 milyon 936 bin 405 ton ve taşkömürü kokunun 385 bin 206 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 95,4 iken linyitte yüzde 101,2 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 52,7'si termik santrallere, yüzde 17'si kok tesislerine, yüzde 5,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87,8'i termik santrallere ve yüzde 6,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96,9'u demir-çelik sanayine sevk edildi.