İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

En fazla üretim ve teslimat Eylül'de linyitte gerçekleşti...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 118 bin 360 ton, linyitin 7 milyon 790 bin 411 ton ve taşkömürü kokunun 362 bin 40 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 822 bin 650 ton, linyitin 7 milyon 66 bin 677 ton ve taşkömürü kokunun 357 bin 796 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 101,2 iken, linyitte yüzde 110,2 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 55,6'sı termik santrallere, yüzde 14,4'ü kok tesislerine ve yüzde 7,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının yüzde 86,3'ü termik santrallere ve yüzde 8,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96,5'i demir-çelik sanayine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.