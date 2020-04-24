Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; linyit satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1, bir önceki aya göre yüzde 13,6 azaldı.

Taşkömürü üretimi şubat ayında 102 bin 852 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 4,4 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 7,0 azaldı.

Taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı

Taşkömürü ithalatı ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 ve bir önceki aya göre yüzde 44,4 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,9 arttı. ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,0 ve bir önceki aya göre ise yüzde 46,7 azaldı.

Ocak-şubat döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-şubat döneminde yüzde 109,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 83,9 iken taşkömüründe yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; şubat ayında taşkömürü teslimatının yüzde 58,4'ü termik santrallere, yüzde 17,6'sı kok tesislerine, yüzde 8,0'ı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,3'ü termik santrallere ve yüzde 10,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97,9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.