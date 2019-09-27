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Katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı

Katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı
Katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı

En fazla üretim ve teslimat Temmuz'da linyitte gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 106 bin 177 ton, linyitin 8 milyon 63 bin 879 ton ve taşkömürü kokunun 369 bin 702 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 377 bin 882 ton, linyitin 7 milyon 501 bin 124 ton ve taşkömürü kokunun 396 bin 219 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 93,3 iken, linyitte yüzde 107,5 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 62,2'u termik santrallere, yüzde 15,3'i kok tesislerine ve yüzde 7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının yüzde 88'i termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,6'sı demir-çelik sanayine sevk edildi.

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