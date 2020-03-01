İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Katil Esad'ın sicili kabarık

Katil Esad'ın sicili kabarık
Katil Esad'ın sicili kabarık

Esad rejiminin vahşetini rakamlar gözler önüne seriyor. Suriye’de iç savaşın başladığı Mart 2011’den bu yana bir milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Bugüne kadar Esad’ın zulmünden beş buçuk milyon insan kaçtı.

Rusya destekli rejim, en az 216 defa kimyasal silahla saldırdı. İlk geniş çaplı kimyasal saldırı Doğu Guta'da 2013 senesinin Ağustos ayında gerçekleştirildi. Bu saldırıda bin 400'den fazla insan öldü. Kimyasal saldırıların bir diğeri Eylül 2016'da yapıldı. Halep'te düzenlenen kimyasal saldırıda 46 sivil hayatını kaybetti. Aynı senenin aralık ayında Hama'daki saldırıda en az 85 kişi hayatını kaybederken Nisan 2017'de İdlib'de düzenlenen saldırıda ise 100'den fazla kişi öldü. Esad rejimi sadece son üç yılda toplamda 162 defa kimyasal silah kullandı. Suriye'de 173'ü çocuk olmak üzere 14 bin 131 kişi işkence sebebiyle öldü. Suriye istihbaratı el-Muhaberat'ın desteğiyle rejimin bombaladığı yerdeki cesetler gömülmeden önce organları alınarak satılıyor. On sekiz binden fazla organ çalınma vakası yaşandı.

​Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.