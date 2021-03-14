Katil zanlısı ve yardım yataklık eden şahıs tutuklandı

Burgaz Mahallesi'nde annesi ile birlikte oturan Bensu Narlı'yı (23) Cuma günü akşam saatlerinde silah ile göğsünden tek el ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı Serhat K. olaydan sonra kaçmış E.D. isimli arkadaşının evine gitmiş, oradan da araç ile kaçarken Söke yolu üzerinde yakalanmıştı. İfadesinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Serhat K. ile zanlıya yardım ve yataklık ettiği belirlenen E. D. uzun süren mahkeme sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oktay Çayırlı

