Katili ihbar edene 250 bin TL ödül

İlçeye bağıl Ceritler Mahallesinde 10 yıl önce ormanda elleri ayakları bağlı yakılarak öldürüldüğü tespit edilen Yusuf Bilir'in katili hala bulunamadı.

Ramazan Bilir, ağabeyinin katilini güvenlik güçlerinin hala aradığını ancak bulunamadığını belirterek, güvenlik güçlerine yardımcı olmak ve o dönem cinayeti bilip görüp konuşmayanları harekete geçirmek için 250 bin TL ödül koyduklarını söyledi.

Bilir, "Ağabeyim öldürüldü. Birinden alacağı vardı. Alacağını alamayınca o evleri yakacağım diyordu. 10 yıl önce 35 bin TL değerinde kereste vermişti. Ben ağabeyime, 'konuşalım, isteyelim çözelim' dedim. Bu konuşmanın ardından 1 hafta sonra ağabeyim kayboldu. Kolluk güçlerine haber verdik ormanda elleri ayakları bağlanmış yakılmış olarak bulundu Dava sürüyor. Bizim şüphelendiklerimiz beraat etti. Ödülü vereceğiz birileri konuşur diye umut ediyoruz" dedi.

Öldürülen Yusuf Bilir'in yeğeni Bayram Delikoca ise, “2010 yılında vahşice bir cinayete kurban gitti. Dayım olurdu kendisi. 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir netice alamadık. 250 bin TL ödül koyduk. Kolluk kuvvetlerine ihbar edenlere katil yakalanırsa 250 bin TL ödül vereceğiz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu cinayetin aydınlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Beril Solmuşgül

