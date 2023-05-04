Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Şavlı: 'Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini Avrupa'ya tanıttık'

Hollanda'nın Den Haag kentinde düzenlenen Kazel Expo Enerji Fuarı'nda Katılım Enerji de yerini aldı. Marka, fuarda yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir enerji üretimine ilişkin ürün ve hizmetlerini görücüye çıkardı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, fuar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şavlı, fuarda gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, uluslararası enerji ekosistemi için önemli bir buluşma noktası olan fuarda farklı ülkelerden birçok katılımcı ve ziyaretçi ile bir araya geldiklerini kaydetti. Şavlı, “Kazel Expo Enerji Fuarı'nda sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri takip etme fırsatı bulduk. Standımızı ziyaret edenlere özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırım ve üyelik modelimizi anlattık. Hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerle bir araya gelerek, Katılım Enerji'nin sağladığı fırsatlar hakkında bilgi verdik” dedi.

Fuarda ayrıca yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerle iş birliği fırsatları bulduklarını da vurgulayan Şavlı, “Global anlamda sürdürülebilir enerji temelinde iş birliklerine çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Fuarda bu anlamda sektördeki global firmalarda iş birliği görüşmeleri yapma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

“Katılım Enerji olarak sürdürülebilir veya yenilenebilir enerjinin dünya için öneminin farkındayız” diyen Şavlı, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir enerji yatırımlarına çok önem veriyoruz. Çünkü dünya nüfusu ve ekonomisi büyüdükçe enerji talebi de artıyor. Fosil yakıtların giderek tükenmesi, fosil yakıt temelli enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar sebebiyle sürdürülebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi dünya için vazgeçilmez hale geldi. Marka olarak sürdürülebilir ve çevre dostu enerji üretimi ile paydaşlarımıza katkı sunarak, ekonomik ve çevresel faydalar sağlamayı hedefliyoruz.”

“Global pazarlarda etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz”

Yenilenebilir enerji ekosistemdeki gelişmelere paralel olarak kendilerini sürekli geliştirdiklerini ve güncellediklerini ifade eden Şavlı, “Benzer fuarlarda yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ve kazanç modellerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Mayıs ayında Almanya'nın Augsburg şehrinde düzenlenecek Kazel Expo fuarında da yer alacağız. Böylece global pazarlarda etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Katılım Enerji, Antalya'nın Aksu ilçesinde 15 bin metrekare alanda kurulu güneş enerji santralleri (GES) ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor.

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