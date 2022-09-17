Katilini terlikle kovaladı

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Hakan Denizli motosiklete bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp kaldırdığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Denizli'nin hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda saldırganın Denizli'nin yanına geldiği sora tabancayla ateş etmeye başladığı, Denizli'nin ise katiline terlik fırlatarak karşı koyup onu kovaladığı anlar olduğu görüldü. Olayda hayatını kaybeden Denizli'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya