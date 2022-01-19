Katkısız ve doğal lezzet: Giresun simidi

Yaklaşık 500 yıldır yörede üretilen Giresun simidi, doğal ve katkısız olarak yapılıyor. Yapımında ekşi maya ile un, su ve tuz kullanılıyor. Hamura simit şekli verildikten sonra önce kaynar suda haşlanıyor, ardından pekmeze batırıldıktan sonra fırında kurutuluyor. Son olarak tekrar fırına sürülen simitler pişiriliyor. Giresun simidi, bilinen diğer simitlerin aksine susamsız olarak yapılıyor. Ekşi maya ile hazırlandığından hem mideyi rahatsız etmiyor hem de kilo aldırmayan özelliği bulunuyor. 500 yıldır üretilen Giresun simidi, pekmezin verdiği tattan dolayı yöre halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

27 yıldır simit ustalığı yapan İsa Koç, Giresun simidinin faydalarından bahsetti. Koç, "Giresun simidinin faydaları anlatmakla bitmez. Simdin ince, doğal, katkısız ve kendi içinden mayalı olması, pekmezli olması diğer simitlere farkını koyuyor. Örnek verecek olursak bebekler dış çıkarırken simidi yemesi lazım. Çünkü bebeğin damaklarına iyi geliyor. Susamlı simit mideye zararı veriyor ve hemen sindiremiyor. Giresun simidi doğal ve katkısız olduğundan dolayı midede daha erken eriyor ve sağlığa da faydası bulunuyor. Fırın ustası olarak Giresun simidinin gönül rahatlığı ile yemelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.