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Katledilen solist Onur Şener'in ailesinden yürek burkan cümleler

Katledilen solist Onur Şener'in ailesinden yürek burkan cümleler
Katledilen solist Onur Şener'in ailesinden yürek burkan cümleler

Solistlik yaptığı eğlence mekanında istenen istek şarkıyı söylemediği için canice öldürülen müzisyen Onur Şener’in acılı ailesi açıklamalarda bulundu.

Katledilen solist Onur Şener’in ailesinden yürek burkan cümleler - Tıkla İzle

Çankaya'daki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Solist Onur Şener (45), kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Nargüner - İbrahim Çakmak

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