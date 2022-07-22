Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi alındı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kaza, dün gece 22.00 sıralarında Finike ilçesi D 400 karayolu üzerinde Sahilkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahilden dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı. Feci kazada Fatma Keçekülah (63), Ayşe Aloğlu (75) ve Zekiye Kayabaş (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut K. tutuklandı.

Gece saatlerinde Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, buradan kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Müdürlüğüne getirildi. İşlemleri tamamlanan Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ve Zekiye Kayabaş'ın cenazesini teslim alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hayatını kaybeden Fatma Keçekülah'ın cenazesinin Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Ayşe Aloğlu ve Zekiye Kayabaş'ın cenazelerinin ise toprağa verilmek üzere İstanbul'da götürüleceği öğrenildi.

Ahmet Serdar Eser - Gazi Taş - Fırat Demir