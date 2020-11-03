Katliam kurbanı kadınların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı

İlçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana gelen ve cinayet zanlısı Gültekin Çınar'ın da intihar ettiği olayda hayatını kaybeden 3 kadının cenazelerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Yarbay Şemsettin Mahallesi 3907 Sokakta meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülser Çınar'ın annesi Nuran Altunay'ın evine giden Gültekin Çınar, burada çıkan tartışmada, karısı ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürmüş, zanlı daha sonra aynı silahla intihar etmişti.