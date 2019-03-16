Katliamın en küçük kurbanı 3 yaşındaki Mucad İbrahim

Yeni Zelanda'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor. Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu. Terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 3 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim'in Nur Camisi'nde hayatını kaybettiği açıklandı. Mucad, babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camisi'nde bulunuyordu.