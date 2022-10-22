Katmerci cinayetine 3 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet K., Nuri K., Halil K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet K. kavga anında üzerinde bulundurduğu silahla Orhan Sertkaya'yı başından, oğlu Ali Sertkaya'yı ise ayağından vurdu.

Ünlü katmerci öldürüldü, oğlu ayağından yaralandı

Kavga sırasında husumetlisi olduğu Mehmet K. tarafından silahlı saldırıya uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Ali Sertkaya ise ayağından yaralandı. Yaralı oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatmıştı.

İsimleri tespit edilen Mehmet K., Nuri K., Halil K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Orhan Sertkaya'nın cenazesi acılı aileye teslim edildi.

İbrahim Halil Aslan





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