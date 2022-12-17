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Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kauçuk üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle fabrikanın diğer kısımlarına sirayet etmeden söndürüldü.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, Gebze ilçesi Muallim Mahallesi Muallim Köy Caddesi'nde bulunan Setakim Plastik Ve Kauçuk Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye fabrikada kauçuk üretimi için kullanılan makinelerin havalandırma kısmında henüz öğrenilmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde fabrikanın diğer bölümlerine sirayet etmeden söndürüldü. Yangın neticesinde yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk
 

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