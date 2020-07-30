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Kauçuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi

Kauçuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
Kauçuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi

Esenyurt’ta bulunan kauçuk fabrikasının bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan 2 işçi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin çalışması ise havadan görüntülendi.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasının bahçesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre büyüyerek fabrikanın dış cephesine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında fabrikada bulunan 2 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçiler hastaneye kaldırılırken, polisin yangınla ilgili çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışması ise havadan görüntülendi.

Erdal Can İçelli
 

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