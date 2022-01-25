Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Kavacık mevki'inde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
“Yolların açılmasını bekliyoruz”
Sürücülerden Ahmet Demir, “Bilmiyoruz ne olacağını, işe gideceğiz, yolların açılmasını bekliyoruz” dedi.
Aykut Zor - Metin Başar - Sevgi Canpolat