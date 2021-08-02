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Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı

Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı

Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydiker ilçelerinden sonra akşam saatlerinde Kavaklıdere ilçesinde de başlayan yangın hızla yayılırken, ilçeye bağlı Ortaköy tahliye edilmeye başlandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Nebiköy mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale ederken, itfaiye ve orman ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kavaklıdere Belediyesi tarafından yanan alana yakın bölgede bulunan Ortaköy Mahallesi'nin tahliye edilmesi için duyuru yapıldı. Her geçen dakika büyümeye devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Muğla'da 5 ayrı ilçede binlerce dönüm alana yayılmış orman yangınları herkesi tedirgin ediyor.

Mustafa Altar Zeyhan
 

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