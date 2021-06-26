Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre F.B. ve abisi F.B., henüz bilinmeyen nedenden Y.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çıkan kavgada Y.G. ensesi ve kaşından kesici aletle yaralanırken, O.Ü. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Olay ile ilgili bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga daha sonra vatandaşların araya girmesi ile sona ererken, kavgada yaralanan Y.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan F.B. ve abisi F.B. için yakalama çalışması başlattı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların yumruklaştığı ve daha sonra vatandaşların araya girerek ayrıldığı görülüyor.

İsmail Yasin Akçın