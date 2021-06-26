İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre F.B. ve abisi F.B., henüz bilinmeyen nedenden Y.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çıkan kavgada Y.G. ensesi ve kaşından kesici aletle yaralanırken, O.Ü. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Olay ile ilgili bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga daha sonra vatandaşların araya girmesi ile sona ererken, kavgada yaralanan Y.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan F.B. ve abisi F.B. için yakalama çalışması başlattı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların yumruklaştığı ve daha sonra vatandaşların araya girerek ayrıldığı görülüyor.

İsmail Yasin Akçın

İLGİLİ HABER
Şanlıurfada silahlı kavga: 5 yaralı Şanlıurfa’da silahlı kavga: 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Samsunda aile kavgasında 1i polis 2 kişi hastanelik oldu Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu
İLGİLİ HABER
İstanbulun göbeğindeki silahlı kavga kamerada İstanbul’un göbeğindeki silahlı kavga kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.