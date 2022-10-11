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Kavga ettiği genci pompalı tüfekle vurdu

Kavga ettiği genci pompalı tüfekle vurdu
Kavga ettiği genci pompalı tüfekle vurdu

Erzincan’da bir kişi, kavga ettiği genci pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra araçla kaçtı. Saldırgan bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Kavga ettiği genci pompalı tüfekle vurdu - Tıkla İzle

Olay, saat 15.30 sıralarında Buğday Meydanı arkası Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen İ.Ş., araçla gelerek 30 yaşlarındaki A.Y.'nin önünü kesti. Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kaçarak etraftaki bir lokantaya sığınmaya çalışan A.Y., saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu bacağından vuruldu. Çok kan kaybeden genç, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası araçla kaçan İ.Ş. ise, polis tarafından yakalanarak Asayiş Şubesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan A.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ahmet Akbuğa - Emin Ferhat Sevilir

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