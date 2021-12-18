Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Aşık Paşa Caddesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, aynı işyerinde çalışan Suriyeli Mişael Elali ve Pakistanlı Khalil Ebrhimi nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Mişael Elali Pakistanlı arkadaşı Khalil Ebrhimi ‘yi kolundan 2 kere bıçakladı.

Bıçaklanan Ebrhimi işyerinden ayrıldı, evinden aldığı ekmek bıçağı ile tekrar işyerine gelerek kendisini bıçaklayan arkadaşına saldırdı. Saldırı da Mişael Elali 8 bıçak darbesi aldı ve kaldırıldığı klinikte kan kaybından yaşamını yitirdi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla alakalı çalışma başlattı. Arkadaşını öldürdükten sonra kayıplara karışan Khalil Ebrhimi her yerde aranıyor.



Batuhan Toprak

