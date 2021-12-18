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Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Arnavutköy’de bir plastik fabrikasında kavga eden iki yabancı uyruklu işçiden biri arkadaşını 8 bıçak darbesiyle öldürdü. Polis arkadaşını öldürdükten sonra kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Aşık Paşa Caddesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, aynı işyerinde çalışan Suriyeli Mişael Elali ve Pakistanlı Khalil Ebrhimi nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Mişael Elali Pakistanlı arkadaşı Khalil Ebrhimi ‘yi kolundan 2 kere bıçakladı.

Bıçaklanan Ebrhimi işyerinden ayrıldı, evinden aldığı ekmek bıçağı ile tekrar işyerine gelerek kendisini bıçaklayan arkadaşına saldırdı. Saldırı da Mişael Elali 8 bıçak darbesi aldı ve kaldırıldığı klinikte kan kaybından yaşamını yitirdi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla alakalı çalışma başlattı. Arkadaşını öldürdükten sonra kayıplara karışan Khalil Ebrhimi her yerde aranıyor.

Batuhan Toprak
 

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