Kavga ettiği kişinin sığındığı market sahibini öldürdü

Olay saat 13.30 sıralarında Mehtap Mahallesi 3565 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ç., eşi ile kavga ettiği esnada eşinin akrabası olan N.Ö. sesleri duyarak kavgayı ayırmak istedi. Bunun üzerine N.Ö.'nün kavgaya karışmasına sinirlenen R.Ç. evdeki pompalı tüfeği alarak N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö., kovalamacada bir markete sığınırken arkasından gelen R.Ç., elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, market sahibi Ufuk Tıkız'a isabet etti. Tıkız kanlar içerisinde yere yığılırken, R.Ç. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali İhsan Çiftçi - Ali Gözeten

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