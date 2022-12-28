İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kavga ettiği kişinin sırtında sandalyeyi böyle kırdı

Kavga ettiği kişinin sırtında sandalyeyi böyle kırdı
Kavga ettiği kişinin sırtında sandalyeyi böyle kırdı

Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan biri, eline aldığı tahta sandalyeyi tartıştığı kişinin sırtında defalarca vurarak kırdı.

Kavga ettiği kişinin sırtında sandalyeyi böyle kırdı - Tıkla İzle

Adapazarı ilçesi Şal Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri eline aldığı tahta sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtına defalarca vurarak parçaladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun kavga etmesi, bir kişinin elinde bulunan tahta sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtına defalarca vurarak parçalaması yer alıyor.

Batuhan Saçar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.