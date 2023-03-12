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Kavga ettiği kişiye tüfekle ateş edip kayıplara karıştı

Kavga ettiği kişiye tüfekle ateş edip kayıplara karıştı
Kavga ettiği kişiye tüfekle ateş edip kayıplara karıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanın olmadığı olayda polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga ettiği kişiye tüfekle ateş edip kayıplara karıştı - Tıkla İzle

Mithapaşa Mahallesi Candaş Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü olan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırak tartışma sonrasında taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelmenin ardından ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken inceleme esnasında bölgede bulunan alkol tenekesi de dikkatlerden kaçmadı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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