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Kavga ettiği kişiyi ve kafedeki müşteriyi ayağından vurdu

Kavga ettiği kişiyi ve kafedeki müşteriyi ayağından vurdu
Kavga ettiği kişiyi ve kafedeki müşteriyi ayağından vurdu

Bursa'da bir kişi kafede kavga ettiği arkadaşını belinden çıkardığı silahla ayağından vurdu. Seken kurşun bir müşteriyi de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir kafede gerçekleşti. Daha önce birbirini tanıyan Mertcan F. ve Kadir D. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen kavgada iki taraf da birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga müşterilerin araya girmesiyle ayrılırken Mertcan F. kafeden çıkarken belinden çıkarttığı silahla Kadir D.'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Kadir D.'nin ayağını isabet ettikten sonra kafede bulunan müşteri Emre Ç.'yi de ayağından yaraladı. Ayaklarından yaralanan iki kişi olay yerine çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişiyi silahla yaralayan Mertcan F. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı Kadir D.'nin hastanede yapılan aramada üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Mertcan F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Burak Türker - Gökay Başdan

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