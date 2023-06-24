Kavga ettiği kız arkadaşı ile arasına giren şahsı sokak ortasında vurarak öldürdü

İddiaya göre, saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 381 Sokak'ta Vahit Y. kız arkadaşı ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Vahit Y. kız arkadaşına şiddet uyguladı. Olayı gören Özer Ç., Vahit Y.'ye müdahale etmek istedi. Bu sırada duruma sinirlenen Vahit Y. “Sizi mermi manyağı yapacağım” diyerek evine gidip silah alıp tekrar geldi. Elinde silahla gelen Vahit Y., Özer Ç.'ye ateş etti. Vatandaşlar Vahit Y.'yi durdurmak için üzerine atladı. Bu arada Özer Ç., Vahit Y.'nin elinden silahı alarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıslar tedavileri yapılması için hastaneye kaldırıldı. Özer Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vahit.Y.'nin de durumun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan arbede ve vurma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli



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