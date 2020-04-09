Kavga ihbarına giden polislere şalgamlı sürpriz

Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde seyyar el arabasıyla şalgam satan Ahmet Polat, 155 Polis İmdat Hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde kavga yerine kendilerine ikram edilen şalgamı görünce şaşırdılar. Polis Türk Polis Teşkilatının 175. Yıl dönümünü kutlamak amacıyla böyle bir şey yaptığını söyleyen Ahmet Polat, Polislerin Polis Haftasını kutladı.

Polis ekipleri ikram edilen şalgamı içtikten sonra Ahmet Polat'a, teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.

Cihan Kizir