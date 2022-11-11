Kavga kanlı bitti: Kalbinden bıçaklanarak öldü

Alınan bilgiye göre, Yıldıray Gevancı (35) ile R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. üzerinde bulundurduğu bıçakla Yıldıray Gevancı'yı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Yıldıray Gevancı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ile özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldıray Gevancı kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan zanlı Mithatpaşa Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın

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