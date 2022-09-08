İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı

Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı
Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi bacağından vurulurken o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (23) ile H.T. (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada olaya müdahil olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, H.T.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol bacağından vurulan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ardacan Uzun-Adil Özdemir
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.