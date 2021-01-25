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Kavga sırasında kardeşinin attığı cam parçasıyla boynundan yaralandı

Kavga sırasında kardeşinin attığı cam parçasıyla boynundan yaralandı
Kavga sırasında kardeşinin attığı cam parçasıyla boynundan yaralandı

Samsun'da kavga sırasında kardeşinin fırlattığı cam parçası boynuna isabet eden genç yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ç.(28) ile kardeşi K.Ç.(24) arasında ailevi meselelerden dolayı kavga çıktı. Kapı camına yumruk atarak kıran K.Ç. kırılan cam parçasını ağabeyine doğru attı. Kırık cam parçası boynuna isabet eden ağabey yaralanarak hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.Ç. tedavi altına alındı. K.Ç. ise İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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