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Kavgada bıçaklanan şahıs, kaçmaya çalışırken cami bahçesinde bayıldı

Kavgada bıçaklanan şahıs, kaçmaya çalışırken cami bahçesinde bayıldı
Kavgada bıçaklanan şahıs, kaçmaya çalışırken cami bahçesinde bayıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklanan bir şahıs, kaçmaya çalışırken cami bahçesinde bayıldı.

Kavgada bıçaklanan şahıs, kaçmaya çalışırken cami bahçesinde bayıldı - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Yeni Mahalle Meydanı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre. Murat T. (28), alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tartıştığı şahıslardan biri tarafından bacağından bıçaklanan Murat T., kaçmaya çalışırken Yeni Mahalle Meydan Camii'nin bahçesinde bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan
 

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