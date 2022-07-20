Kavgada bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, taksi sürücüsü Ferhat Savcı, sırt bölgesinden bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi.

Yaralanan Ferhat, önce kendi taksisine binmeye çalıştı, ancak binemeyince olay yerinde bulunan başka bir taksi sürücüsü tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye

