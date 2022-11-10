Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, salı günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Caddesi'nde başladı. Seyyar satıcılık yapan K.Ş.'nin (16) kullandığı at arabası, iddiaya göre İbrahim A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışmada, otomobildekiler K.Ş.'yi darbetti. Olay yerinden ayrılan K.Ş., durumu akrabalarına anlattı.

Araya girenler tarafları barıştırmaya çalıştı

Yaşanan husumetin büyümemesi için taraflar bir araya gelerek barışmak istedi. Görüşmeden sonuç alamayan taraflar, Demokrasi Mahallesi'nde kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada, İbrahim A. ile olayla alakası olmadığı belirtilen akrabaları Mehmet Kayhan ve Cihan Kayhan yaralandı. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kayhan ile Cihan Kayhan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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