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Kavgayı ayıran polis yaralandı, vatandaşlar saldırganları linç etmek istedi

Kavgayı ayıran polis yaralandı, vatandaşlar saldırganları linç etmek istedi
Kavgayı ayıran polis yaralandı, vatandaşlar saldırganları linç etmek istedi

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan kavgada şahısları ayırmak isteyen bir polis memuru yaralandı. Polisin yaralanmasına neden olan ve çevredeki vatandaşların linç etmek istediği şahısları polis kurtardı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kavgayı ayıran polis yaralandı, vatandaşlar saldırganları linç etmek istedi - Tıkla İzle

Olay, Onikişubat İlçesi Mağralı Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevredeki esnaf ve vatandaşlara küfürler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi alkollü şahısları sakinleştirip ayırmak istedi. Alkollü şahıslar, kendilerini ayırmak isteyen polislere karşı koyunca, bir polis memuru yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise polislere saldıran 3 şahsı linç etmek istedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda 1 polis yaralanırken, polise saldıran 3 kişi vatandaşların linç girişiminden yine polisler tarafından kurtuldu. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasındaki kavga, polislere karşı koyan alkollü şahıslara linç girişimi görüldü. Yaşanan olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Halil Ulubey
 

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