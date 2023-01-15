Kavgayı izlerken canından oluyordu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başlayan iki grup, birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlarda olan biteni anlamaya çalıştı. O sırada taraflardan biri kavga ettiği kişilere doğru yerde bulduğu fayansı fırlattı. Fayans ise esnafı kıl payı geçerek dükkanda paramparça oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Fayansın teğet geçme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Abdullah Bozkurt - Ali İhsan Uğur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.