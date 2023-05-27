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Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, durmadan kaçtı

Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, durmadan kaçtı
Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, durmadan kaçtı

Arnavutköy’de kavga eden kişileri izleyen bir otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Sürücü olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, durmadan kaçtı - Tıkla İzle

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde kavga eden iki grubu izlemek için cadde ortasında duran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Aniden duran otomobile arkadan seyir halinde olan bir ticari araç çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü kenara yanaşacakmış gibi yapıp olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak

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