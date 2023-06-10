Kavşak çalışmaları ulaşıma nefes aldıracak

İlçede trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve kazaları en aza indirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, Sultaniye Mahallesi, Balıkyolu Caddesi'nde sinyalizasyon ve kavşak çalışmaları yürütüyor. Ekipler, meydan alt geçidinden devlet hastanesi ve Esenkent istikametlerine ulaşımını sağlamaya çalışan sürücülerin dönüş ihlali yapmaması için kavşak kollarına sinyalizasyon sistemi yerleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yayaların ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir hale geldi.

“Araçların ve yayaların güvenli ulaşımlarını sağladık”

Tespit ettikleri sorunlar neticesinde gerekli önlemleri aldıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş, “Yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarıyla kavşak kollarındaki sorunları tespit ettik. Meydan alt geçidinden Esenkent istikametine gitmek isteyen sürücülerin bu caddede dönüş ihlali yaptığı ve bu dönüşlerinde araç ve yayaların güvenliğini olumsuz etkilediğini gözlemledik. Yaptığımız orta refüj imalatının ardından kavşak kollarına yerleştirdiğimiz sinyalizasyon sistemiyle araçların ve yayaların güvenli ulaşımlarını sağladık. Asfalt yüzeyinin altına yerleştirdiğimiz manyetik sensör sinyalizasyon sistemi kavşak kollarındaki yoğunluğu kendisi hesaplamakta ve uygun düzeyde tepki vermektedir” dedi.

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