İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor

Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor
Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde kavşak ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor.

Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor - Tıkla İzle

Tarihi Niksar Ulu Camii'ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey'in mezarı cami yakınlarına defnedildi. 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Selahattin Hançer tarafından yolda genişletme çalışması yaptırıldı. Niksar - Ünye kara yolu üzerinde kalan mezarlık kaldırılmayınca dört yolun kesiştiği kavşak içerisine alındı. Yaklaşık 30 yıldır kavşak içinde bulunan mezar görenlerin dikkatini çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Faruk Tüzemen, yol çalışmaları sırasında mezarlığa dokunulmayarak düzenleme yapıldığını kaydetti. Yoldan gelip geçerken dua ettiklerini belirten Tüzemen, “Ulu Camii'ne gelenler kabri de ziyaret ediyor. Burası Hacı Çabuk türbesi olarak biliniyor. Caminin arka tarafında mezarlıklar vardı. Okul yapıldığı zaman mezarlıklar kaldırıldı. Bu mezar kaldırılamadı” dedi.

Esnaf Hayrettin Kaya ise mezarın yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini ifade ederek “Mezarlığın kaldırılmak istendiği ama kepçenin kırılması nedeni ile kaldırılamadığı söyleniyor. Yol açmak için çalışma yapıldı ve böyle kaldı. Mezarın kavşakta olduğunu görenler şaşırıyor. Neden mezarın burada olduğunu soranlara dilimizin döndüğü kadarıyla anlatıyoruz” diye konuştu.

Nurhan İçmez - Sedat Özata
 

İLGİLİ HABER
Ambulans kavşakta otomobille çarpıştı: 4 yaralı Ambulans kavşakta otomobille çarpıştı: 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
Yenibosnadaki hatalı trafik düzenlemesi ve kavşak inşaatı sürücüleri çıldırttı Yenibosna’daki hatalı trafik düzenlemesi ve kavşak inşaatı sürücüleri çıldırttı
İLGİLİ HABER
Kuyumcukentte İBBnin yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi Kuyumcukent'te İBB'nin yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.