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Kavşakta duran motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı

Kavşakta duran motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı
Kavşakta duran motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı

Düzce'de kavşakta duran motosiklete otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavşakta duran motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Merfu G., kavşakta geçiş üstünlüğü olan araca yol vermek için motosikletini durdurdu. Bu esnada seyir halindeki bir başka otomobil, motosikletin arka tekerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Merfu G. yere düşerek yaralandı.

Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Enes Bektaş - Ali Yıldız
 

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