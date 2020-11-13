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Kavşakta feci kaza: 2 yaralı

Kavşakta feci kaza: 2 yaralı
Kavşakta feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan B. idaresindeki 34 CAA 948 plakalı otomobil ile Fuat Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CAA 948 plakalı otomobil ters dönerken, araçlar orta refüje çıkarak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Müberra Çelebi
 

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