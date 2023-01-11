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Kavşakta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kavşakta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kavşakta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat istikametinden Serik istikametine gitmekte olan Nurettin Bektaş'ın kullandığı 07 FFH 53 plakalı otomobile kırmızı ışıkta beklediği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Selami Keleş'in kullandığı 07 AZC 250 plakalı kamyonun arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Arif Kaplan

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