Kavşakta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, dün öğle saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat istikametinden Serik istikametine gitmekte olan Nurettin Bektaş'ın kullandığı 07 FFH 53 plakalı otomobile kırmızı ışıkta beklediği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Selami Keleş'in kullandığı 07 AZC 250 plakalı kamyonun arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.
Arif Kaplan
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